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Певица Седокова разводится с латвийским баскетболистом

0:54
Спорт

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова официально подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой, который играл за российские клубы "Зенит", УНИКС и "Химки".

Певица Седокова разводится с латвийским баскетболистом
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Спортсмен приехал из Латвии.

Пара поженилась 4,5 года назад, они встречались с 2019 года. Общих детей у 41-летней певицы и 32-летнего баскетболиста нет.

В последний раз Тимма в России играл за УНИКС. Он ушел из клуба в конце 2021 года, после чего играл в Лиге развития НБА за "Лейклэнд Мэджик". Кроме того, Тимма выступал и за клубы в Пуэрто-Рико, Турции и Испании, пишет РБК Спорт.

Анна Седокова же недавно кардинально изменила свой имидж. Некоторые фанаты перестали узнавать певицу.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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