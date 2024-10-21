Певица Седокова разводится с латвийским баскетболистом

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова официально подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой, который играл за российские клубы "Зенит", УНИКС и "Химки".
Спортсмен приехал из Латвии.
Пара поженилась 4,5 года назад, они встречались с 2019 года. Общих детей у 41-летней певицы и 32-летнего баскетболиста нет.
В последний раз Тимма в России играл за УНИКС. Он ушел из клуба в конце 2021 года, после чего играл в Лиге развития НБА за "Лейклэнд Мэджик". Кроме того, Тимма выступал и за клубы в Пуэрто-Рико, Турции и Испании, пишет РБК Спорт.
Анна Седокова же недавно кардинально изменила свой имидж. Некоторые фанаты перестали узнавать певицу.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.