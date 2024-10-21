Полиция проверяет футболистов "Сибири" после драки на тренировке

Проверку начали вести полицейские после драки футболистов "Сибири" в раздевалке.
Игрок новосибирской "Сибири" получил травму во время конфликта и обратился в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее в телеграм-каналах Mash Siberia и Сиб. fm сообщили, что капитан футбольного клуба Сергей Нарылков в раздевалке сломал челюсть полузащитнику Константину Попову. Последнему пришлось делать операцию,
пишет РБК Спорт.
"Пострадавший мог получить травму из-за драки в спортивном комплексе", — сказано в сообщении.
«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска. Свою историю ведёт с 1936 года, тогда команда представляла Чкаловский авиационный завод.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.