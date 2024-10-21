Полиция проверяет футболистов "Сибири" после драки на тренировке

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Проверку начали вести полицейские после драки футболистов "Сибири" в раздевалке.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Игрок новосибирской "Сибири" получил травму во время конфликта и обратился в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее в телеграм-каналах Mash Siberia и Сиб. fm сообщили, что капитан футбольного клуба Сергей Нарылков в раздевалке сломал челюсть полузащитнику Константину Попову. Последнему пришлось делать операцию,

пишет РБК Спорт.

"Пострадавший мог получить травму из-за драки в спортивном комплексе", — сказано в сообщении.

Уточнения

«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска. Свою историю ведёт с 1936 года, тогда команда представляла Чкаловский авиационный завод.

