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Полиция проверяет футболистов "Сибири" после драки на тренировке

0:40
Спорт

Проверку начали вести полицейские после драки футболистов "Сибири" в раздевалке.

Полиция проверяет футболистов "Сибири" после драки на тренировке
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Игрок новосибирской "Сибири" получил травму во время конфликта и обратился в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее в телеграм-каналах Mash Siberia и Сиб. fm сообщили, что капитан футбольного клуба Сергей Нарылков в раздевалке сломал челюсть полузащитнику Константину Попову. Последнему пришлось делать операцию,
пишет РБК Спорт.

"Пострадавший мог получить травму из-за драки в спортивном комплексе", — сказано в сообщении.

Уточнения

«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска. Свою историю ведёт с 1936 года, тогда команда представляла Чкаловский авиационный завод. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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