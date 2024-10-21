Российских конькобежцев могут допустить до олимпийских соревнований

Конькобежцев из России могут допустить до соревнований в олимпийском сезоне.
Международный союз конькобежцев рассматривает такой вариант. Допустить также могут и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях в сезоне-2025/26.
Главным стартом состязаний станут зимние Олимпийские игры в Италии, сообщил РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией.
Международный союз конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating Union, ISU) — международная федерация, управляющая коньковыми видами спорта: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.