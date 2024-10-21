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Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены

1:08
Спорт

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских спортсменов к соревнованиям в олимпийский сезон. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены
Фото: pxhere

"Руководство ISU принципиально готово к такому сценарию. Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Беларуси в олимпийском сезоне действительно может произойти", — сказал источник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) направил рекомендации международным спортивным федерациям, призывая их исключить российских и белорусских спортсменов из участия в любых соревнованиях.

Весной того же года ISU принял решение об отстранении российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях, основываясь на рекомендациях МОК. В результате российские фигуристы были вынуждены завершить международный сезон досрочно. Последними официальными соревнованиями для них стали зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Уточнения

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.

Международный союз конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating Union, ISU) — международная федерация, управляющая коньковыми видами спорта: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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