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Учёные назвали неожиданное преимущество физических упражнений

1:57
Спорт

Физические упражнения способны уменьшать выраженность похмелья, способствуя выработке обезболивающих веществ, улучшению качества сна, ускорению обмена веществ и снижению уровня воспаления в организме. Об этом учёные из Университета Ноттингем Трент (Великобритания) сообщили изданию The Conversation.

Учёные назвали неожиданное преимущество физических упражнений
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

В исследовании, опубликованном в журнале "Аддиктивное поведение", приняли участие 1676 студентов, которые за последние три месяца хотя бы раз столкнулись с похмельем. Все участники занимались физической активностью не менее 30 минут в неделю. Испытуемые поделились информацией о своих привычках в употреблении алкоголя, уровне физической нагрузки и степени тяжести симптомов похмелья.

Результаты показали, что физическая активность (особенно интенсивные упражнения, такие как бег) снижает тяжесть симптомов похмелья. Это объясняется тем, что тренировки стимулируют выработку эндорфинов — химических соединений, выступающих в роли "естественных обезболивающих" организма.

Регулярные занятия спортом также помогают регулировать циркадные ритмы человека, что способствует улучшению качества сна. Это особенно важно после употребления алкоголя, который обычно нарушает ночной отдых. Благодаря физической активности увеличивается продолжительность сна и уменьшается число ночных пробуждений. В итоге люди высыпаются лучше, что уменьшает интенсивность симптомов похмелья на следующий день.

Кроме того, физическая активность улучшает обмен веществ, что ускоряет переработку алкоголя организмом и помогает бороться с воспалительными процессами, вызванными спиртным. Тренировки стимулируют выработку противовоспалительных молекул, способствующих общему восстановлению организма.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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