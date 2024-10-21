"Спартак" отказал Мостовому в стажировке

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Начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников сообщил, что академия согласовала с московским клубом "Спартак" стажировку для бывшего футболиста сборной России Александра Мостового. Однако впоследствии "Спартак" отказался от данной договорённости. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы попросили "Спартак", чтобы Александру организовали стажировку, но потом "Спартак" отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого "Спартак" отказал. Академия РФС договорилась со "Спартаком", но стажировки не будет", — заявил он.

Александр Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987 и 1989 годы) в составе "Спартака". Он выступал за красно-белых с 1987 по 1992 год, сыграв 142 матча. Кроме того, Мостовой играл за португальскую "Бенфику", французские клубы "Страсбур" и "Кан", а также за испанские команды "Сельта" и "Алавес". С "Сельтой" и "Бенфикой" он завоевывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы на получение тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября бывший футболист сам сообщил, что в октябре 2024 года ему предстоит пройти стажировку в клубе "Спартак".

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник.

