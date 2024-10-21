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Капитан российского клуба сломал челюсть коллеге

0:46
Спорт

36-летний капитан футбольного клуба "Сибирь" Сергей Нарылков в раздевалке вступил в конфликт с 22-летним одноклубником Константином Поповым, в результате чего сломал ему челюсть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на родственников игрока.

Капитан российского клуба сломал челюсть коллеге
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

По данным источника, у Попова диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти, и ему была проведена операция.

В "Сибири" отказались комментировать инцидент. Нарылков изначально заявил, что не будет обсуждать сложившуюся ситуацию, но позднее дал краткое заявление.

"Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?" — заявил он.

Уточнения

«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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