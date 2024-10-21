Капитан российского клуба сломал челюсть коллеге

36-летний капитан футбольного клуба "Сибирь" Сергей Нарылков в раздевалке вступил в конфликт с 22-летним одноклубником Константином Поповым, в результате чего сломал ему челюсть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на родственников игрока.
По данным источника, у Попова диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти, и ему была проведена операция.
В "Сибири" отказались комментировать инцидент. Нарылков изначально заявил, что не будет обсуждать сложившуюся ситуацию, но позднее дал краткое заявление.
"Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?" — заявил он.
«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска.
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