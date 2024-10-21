Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану "Зенита"

Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильскому капитану футбольного клуба "Зенит" Дугласу Сантосу. Информация об этом содержится в соответствующем указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации России.
О том, что игрок находится в процессе получения российского гражданства, стало известно 19 октября.
Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он заключил контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник стал победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
В "Зените" уже есть ещё один бразильский игрок с российским паспортом — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, хотя он впоследствии перешёл из "Зенита" в саудовский клуб "Аль-Хиляль".
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