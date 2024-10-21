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Дочь Тутберидзе осталась без медали на Гран-при США

1:43
Спорт

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые сейчас выступают за Грузию, не смогли завоевать медали на этапе Гран-при США в танцах на льду, заняв четвертое место. Об этом сообщает Газета.Ru.

Дочь Тутберидзе осталась без медали на Гран-при США
Фото: pxhere

Их итоговый результат составил 166,73 балла. Первое место у британской пары Лайлы Фир и Льюиса Гибсона, вторую позицию заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а третье место досталось испанцам Оливии Смарт и Тиму Дику.

В составе сборной Грузии, которую они представляют с лета 2023 года, Анастасия Дэвис и Глеб Смолкин стали настоящими триумфаторами, выиграв два этапа серии "Челленджер" в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, признанной лучшей в мире для спортивных танцевальных пар, что дает им возможность развиваться на самом высоком уровне. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований весной 2022 года, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Из-за этого российские фигуристы были вынуждены завершить международный сезон досрочно. Последним официальным стартом для них стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых Дэвис и Смолкин еще выступали в составе российской сборной.

Уточнения

Диана Сергеевна Дэвис (род. 16 января 2003, Лас-Вегас, Невада) — российская и грузинская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дочь Этери Тутберидзе.
 

Глеб Борисович Смолкин (27 августа 1999, Санкт-Петербург, Россия) — российский и грузинский фигурист, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис. Сын Бориса Смолкина.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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