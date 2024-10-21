Конфликт между Нарылковым и Поповым завершился переломом челюсти

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36-летний капитан футбольного клуба "Сибирь", Сергей Нарылков, стал участником инцидента в раздевалке, где разгорелся конфликт с 22-летним товарищем по команде Константином Поповым, в результате которого у последнего была сломана челюсть. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: pxhere

Согласно источникам, у Константина выявили двусторонний перелом нижней челюсти, и ему была сделана операция. В клубе "Сибирь" отказались комментировать ситуацию. Изначально Нарылков также выразил нежелание обсуждать произошедшее, но позже сделал краткое заявление по этому поводу.

"Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?" — заявил он.

Последний раз Попов выходил на поле 30 сентября. 6 октября его включили в состав команды, однако он остался на скамейке запасных. В матчах, состоявшихся 13 и 19 октября, его имя не оказалось в списке заявленных игроков.

Футбольный клуб "Сибирь" играет во Второй лиге и занимает девятое место в группе "Золото" турнирной таблицы. После 14 сыгранных матчей команда имеет в своем активе 11 очков. 19 октября "Сибирь" одержала победу над курским "Авангардом" с результатом 3:0, а следующий поединок пройдет с командой "Велес". Встреча состоится 26 октября.

Уточнения

«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска. Свою историю ведёт с 1936 года, тогда команда представляла Чкаловский авиационный завод.

