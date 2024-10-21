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Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление

1:22
Спорт

Американский фигурист Илья Малинин после триумфа на Гран-при США Skate America сообщил, что звание чемпиона мира создает дополнительное давление. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Golden Skate.

Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление
Фото: biographe.ru

"Я горжусь своим катанием сегодня и рад, что смог добиться успеха. Статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление. Нужно научиться с этим справляться", — сказал Малинин.

В 2024 году на чемпионате мира в Монреале (Канада) Илья Малинин одержал победу в мужском одиночном катании, установив мировой рекорд с результатом 333,76 балла по итогам двух программ. Во время своего выступления он исполнил шесть четверных прыжков, среди которых был впервые чисто выполненный четверной аксель, что до этого не удавалось ни одному фигуристу, несмотря на попытки японца Юдзуру Ханю, включая Олимпийские игры 2022 года.

На втором месте оказался японский фигурист Юма Кагияма с результатом 309,65 балла, а третье место занял француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 284,39 балла.

 

 

 

Уточнения

Юдзуру Ханю (яп. 羽生 結弦 Ханю: Юдзуру, ромадзи: Hanyu Yuzuru; род. 7 декабря 1994, Сендай) — японский фигурист, выступавший в одиночном катании. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании.

Илья Малинин (англ. Ilia Malinin; род. 2 декабря 2004 года, Фэрфакс) — американский фигурист, выступающий в одиночном катании. Чемпион мира (2024), бронзовый призёр чемпионата мира (2023), победитель финала Гран-при (2023), бронзовый призёр финала Гран-при (2022), двукратный чемпион США (2023, 2024).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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