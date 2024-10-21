Месси позади: Акинфеев достиг нового рубежа по матчам за один клуб

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел по количеству матчей за один клуб аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал "Чемпионат.com".
19 октября ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершив встречу с итоговым счетом 1:0. Акинфеев вышел на поле в стартовом составе, облачаясь в капитанскую повязку. Этот матч стал для него 779-м в истории его выступлений за армейцев.
Лионель Месси, покинувший "Барселону" летом 2021 года, провел за каталонский клуб всего на один матч меньше, чем Акинфеев. Рекорд по количеству матчей в одном клубе принадлежит Райану Гиггзу, который сыграл 963 встречи за "Манчестер Юнайтед".
Игорь Акинфеев — обладатель шести титулов чемпиона России, семи Кубков страны, победитель Кубка УЕФА и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2026-го, он продлил его после окончания сезона-2023/24, где команда заняла шестое место с 48 очками при 30 сыгранных турах.
Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.
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