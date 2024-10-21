Месси позади: Акинфеев достиг нового рубежа по матчам за один клуб

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел по количеству матчей за один клуб аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал "Чемпионат.com".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, CC BY-SA 4.0

19 октября ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершив встречу с итоговым счетом 1:0. Акинфеев вышел на поле в стартовом составе, облачаясь в капитанскую повязку. Этот матч стал для него 779-м в истории его выступлений за армейцев.

Лионель Месси, покинувший "Барселону" летом 2021 года, провел за каталонский клуб всего на один матч меньше, чем Акинфеев. Рекорд по количеству матчей в одном клубе принадлежит Райану Гиггзу, который сыграл 963 встречи за "Манчестер Юнайтед".

Игорь Акинфеев — обладатель шести титулов чемпиона России, семи Кубков страны, победитель Кубка УЕФА и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2026-го, он продлил его после окончания сезона-2023/24, где команда заняла шестое место с 48 очками при 30 сыгранных турах.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.



И́горь Влади́мирович Акинфе́ев (род. 8 апреля 1986[…], Видное, Московская область) — российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА, действующий капитан команды.

