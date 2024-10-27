Как накачать пресс дома: эффективное упражнение без тренажёров

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Существует мнение, что домашние тренировки подходят только новичкам, но это заблуждение. Даже опытные спортсмены могут эффективно заниматься дома, не теряя в интенсивности. Для этого подойдут такие аксессуары, как фитнес-резинки, гантели и спортивный ролик.

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Важно понимать, что тренировка мышц живота не должна ограничиваться только скручиваниями и положением на полу. Переизбыток таких упражнений может негативно сказаться на осанке. Необходимы также движения, которые удлиняют мышцы живота под нагрузкой.

Планка

Планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления мышц пресса и всего корпуса. Оно подходит как для новичков, так и для более опытных атлетов.

Техника выполнения

Ложитесь на пол лицом вниз. Согните руки в локтях под углом 90 градусов, чтобы локти находились на одной линии с плечами. Опираясь на предплечья и пальцы ног, поднимите тело, образовав прямую линию от головы до пяток. Следите за тем, чтобы поясница не прогибалась.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд (начните с 10-20 секунд, если вы новичок). Медленно опуститесь обратно на пол.

Уточнения

Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.



Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

