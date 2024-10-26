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Топ-3 вопроса, которые стоит задать своему фитнес-тренеру

1:02
Спорт

Выбор подходящего тренера может стать настоящим вызовом: с чего начать, какие вопросы задать и на что обратить внимание в разговоре?

Топ-3 вопроса, которые стоит задать своему фитнес-тренеру
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info

Чтобы найти "своего" специалиста, стоит заранее подготовиться и задать ключевые вопросы, которые помогут определить, насколько тренер вам подходит. 

Обязательные вопросы для тренера

Во-первых, узнайте о его образовании и курсах повышения квалификации. Даже если вы не разбираетесь в деталях образовательной программы, отсутствие профильного образования должно насторожить вас.

Также важно спросить о сроках достижения результатов. Если тренер обещает быстрое преобразование, например, возможность сесть на шпагат за неделю или сбросить лишние килограммы за пару недель, это должно вызывать сомнения. 

Не забудьте уточнить, как будет выглядеть программа тренировок. Если тренер сосредоточится только на одной группе мышц, например, ягодицах, это тоже может быть тревожным сигналом.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок.

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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