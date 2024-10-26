Похудение без спортзала: советы от тренера

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Похудение — это цель, к которой стремится множество людей, и достичь её можно даже без посещения спортзала. Фитнес-тренер Денис Черногузов поделился советами о том, как правильно подойти к снижению веса.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Основное внимание следует уделить длительным тренировкам, поскольку именно они способствуют эффективному снижению веса. Тренироваться до полного изнеможения не требуется, чтобы не рисковать здоровьем и не потерять мотивацию.

Короткие занятия тоже не дадут желаемого результата, поэтому оптимальным временем для тренировки является 40–50 минут, пишет "СЭ".

Черногузов рекомендует начинать с кардио и базовых упражнений, подчёркивая важность учёта индивидуальных показателей. Каждый человек уникален, и факторы, такие как вес, состояние суставов и возраст, могут влиять на выбор упражнений. Поэтому лучше всего составить программу тренировок совместно с тренером.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.



Спорти́вный зал — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

