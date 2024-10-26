Полезные привычки для похудения: рекомендации фитнес-тренера

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Фитнес-тренер Денис Черногузов подчеркнул, что основное правило похудения — это создание дефицита калорий. Однако для достижения желаемого результата на весах недостаточно лишь скорректировать рацион; необходимо соблюдать и другие важные рекомендации.

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По словам Черногузова, следует избегать "голодных" диет, так как регулярное и умеренное питание гораздо эффективнее. Он также отметил, что полезной привычкой является подсчёт калорий.

Кроме того, тренер акцентировал внимание на важности полноценного сна и восстановления после тренировок. Он рекомендует спать не менее 8 часов, так как хронический недосып может способствовать перееданию.

Эксперт также советует заменить простые углеводы на сложные. Простые углеводы быстро усваиваются, что приводит к кратковременному насыщению, в то время как сложные углеводы обеспечивают более длительное чувство сытости, пишет "СЭ".

Наконец, Черногузов напомнил о значении водного баланса, призывая выпивать не менее одного литра чистой воды в день, чтобы избежать обезвоживания.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.



Тре́нер — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

