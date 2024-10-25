Три простых шага для избавления от мышечной боли после тренировки

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями, как предотвратить мышечную боль после тренировки и как справляться с ней, если она уже появилась.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Она отметила, что ключевым фактором является постепенное увеличение нагрузки. Неправильно подобранный вес в начале занятий может привести к микротравмам и дискомфорту.

По словам эксперта, интенсивные тренировки у новичков зачастую вызывают сильные мышечные боли, которые могут сохраняться от 72 часов до 10 дней, пишет "СЭ".

Чтобы минимизировать такие последствия, Соболь предложила три простых правила. Одно из них — контролировать питание после тренировки. Она подчеркнула, что еда должна быть умеренной и сбалансированной, а переедание может перегрузить организм, который в этот момент сосредоточен на восстановлении.

Кроме того, после физической нагрузки специалист рекомендует принять тёплую ванну с добавлением магниевой соли.

"На помощь также придёт растяжка. Это отличный вариант для заминки после тренировки", — подчеркнула эксперт.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

