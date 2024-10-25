Как выбрать обувь для тренировок: советы фитнес-эксперта

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями по выбору обуви, которая помогает избежать травм и повысить эффективность тренировок.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Она отметила, что подходящая обувь зависит от типа тренировок. Для бега рекомендуется выбирать модели с качественной амортизацией и поддержкой, а для занятий в зале или групповых тренировок — лёгкие и гибкие кроссовки, обеспечивающие устойчивость и дренаж влаги.

Елена также обратила внимание на важность правильного размера обуви, подчеркнув, что между пальцами и носком должно быть достаточно пространства, чтобы избежать дискомфорта при интенсивных нагрузках.

Помимо этого, она рекомендовала выбирать кроссовки из дышащих материалов, чтобы ноги оставались сухими, что особенно важно для предотвращения мозолей и потёртостей.

Отдельно Соболь акцентировала внимание на необходимости хорошей амортизации, которая снижает нагрузку на стопы и суставы, что существенно влияет на комфорт и безопасность во время тренировок.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..



Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» .

