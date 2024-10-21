Максим Траньков рассказал об идеальной паре фигуристов в парном катании

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Двукратный олимпийский чемпион и ныне тренер Максим Траньков поделился своими мыслями о специфике парного фигурного катания. Он также рассказал о том, как обычно формируется пара, приведя в пример свою историю с бывшей партнёршей, а теперь своей женой Татьяной Волосожар.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, PDM

По словам Транькова, парное фигурное катание — это долгий и сложный процесс подготовки, который начинается ещё в юниорском возрасте. В российском парном катании есть определённые стандарты, отметил спортсмен.

"В российском парном катании есть стандарты: это сильный статный партнёр и миниатюрная пластичная партнёрша. Такая пара наиболее удачно подчёркивает красоту линий элементов, придаёт грацию. И тогда пазлы складываются, тогда зритель видит всю "химию" при исполнении номеров фигуристов", — сказал Траньков в рамках Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Уфе.

Он признал, что, к сожалению, не всем спортсменам удаётся найти партнёра, так как это ещё и психологический процесс. По словам Транькова, ему повезло, что он встретил Татьяну Волосожар, которая стала его женой. Те, кому так не повезло, часто остаются в одиночном катании, добавил фигурист.

Сейчас Максим Траньков работает тренером в центре Этери Тутберидзе. В частности, он тренирует пару Александра Бойкова и Дмитрия Козловского. Ранее он также тренировал Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые под его руководством стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. В том же году Траньков получил звание "Заслуженный тренер России".

Уточнения

Макси́м Леони́дович Транько́в (род. 7 октября 1983, Пермь) — российский тренер по фигурному катанию, ранее фигурист, выступающий в парном катании.



Татья́на Андре́евна Волосожа́р (укр. Тетяна Андріївна Волосожар; род. 22 мая 1986, Днепропетровск) — украинская и российская фигуристка, выступавшая в парном катании.

