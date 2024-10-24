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Топ-3 упражнения для укрепления спины в спортзале

1:44
Спорт

Сильная спина — это основа хорошей осанки, предотвращение травм и улучшение общей физической формы. Вот три эффективных упражнения, которые помогут укрепить мышцы спины в спортзале.

Топ-3 упражнения для укрепления спины в спортзале
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

1. Тяга штанги в наклоне

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и возьмите штангу прямым хватом. Наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой, так чтобы торс был параллелен полу. Подтяните штангу к животу, сводя лопатки вместе. Опустите штангу обратно в исходное положение.

Это упражнение активирует широкий ряд мышц спины, включая трапециевидные и ромбовидные мышцы, что способствует их развитию и укреплению.

2. Тяга блока к груди

Сядьте на тренажер для тяги, ноги зафиксируйте под роликами. Возьмите рукоятку широким хватом и вытяните руки вперед. На выдохе тяните рукоятку к груди, сводя лопатки вместе, затем медленно верните в исходное положение.

Это упражнение нацелено на верхнюю часть спины и улучшает осанку. Оно также помогает развить силу в плечах и руках.

3. Мёртвая тяга

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, штанга перед вами. Наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой, и возьмите штангу прямым хватом. На выдохе поднимите штангу, разгибая бедра и колени, пока не вернетесь в вертикальное положение. Опустите штангу обратно, контролируя движение.

Мёртвая тяга не только укрепляет мышцы спины, но и задействует ноги и ягодицы, что делает её эффективным упражнением для всего тела.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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