Накачай ноги с помощью стены: необычный, но эффективный метод

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Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль поделился эффективным способом для накачивания ног с помощью стены. По его рекомендациям, статические приседания с опорой на стену могут стать отличным упражнением для укрепления нижней части тела.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Для выполнения упражнения нужно начать с того, чтобы прислониться спиной к стене, расставив ноги чуть шире плеч. Затем сделайте шаг вперед и опуститесь в присед, следя за тем, чтобы колени образовали угол 90 градусов, а бедра были параллельны полу. Важно сжать лопатки, напрячь ягодицы и держать пятки на полу.

Новичкам тренер советует включить это упражнение в свою тренировочную программу. В начале можно выполнять 2-3 подхода по 45-60 секунд, чтобы привыкнуть к нагрузке, пишет Men Today.

Уточнения

Нога́ — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

