"Краснодар" назвал лучшего нападающего РПЛ

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев заявил, что лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ) является его партнер по команде, колумбиец Джон Кордоба. Об этом сообщает "Советский спорт".

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"Кордоба — лучший нападающий, которого я видел в лиге. Еще хорош Кривцов: хорошо возится с мячом, может красиво обыграть. Может выбраться из тяжелой ситуации, что сегодня и продемонстрировал", — сообщил Станислав Агкацев.

Матч между "Спартаком" и "Краснодаром", который прошел на стадионе "Лукойл Арена", завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. "Быки" открыли счет на 8-й минуте, когда полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде забил свой первый гол в РПЛ. На 45+1-й минуте бразильский нападающий Виктор Са удвоил преимущество команды. В самом конце игры автогол оказался на счету Хесуса Медины.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов.

