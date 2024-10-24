Плоский живот за считанные дни: топ упражнений от тренера

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Фитнес-тренер Ирина Ротач поделилась рекомендациями по упражнениям, которые помогут избавиться от жира на животе.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Она начала с того, что тренировку стоит начать с отведения рук и ног в положении планки. Для этого необходимо встать на четвереньки, выпрямить спину, затем отвести правую ногу и выпрямить левую руку, после чего выполнить то же самое на противоположной стороне.

Следующими в тренировочном комплексе идут отжимания с приведением колена и приседания с прыжками. Затем Ротач порекомендовала выполнить упражнение "велосипед".

Завершить тренировку следует русскими скручиваниями: для этого нужно сесть на пол, отклониться назад, повернуться вправо и потянуться руками к правому бедру, а затем сделать то же самое влево.

Уточнения

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.



Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола.

