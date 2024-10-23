Врач Джейми О'Дрисколл поделился рекомендациями по физическим упражнениям для людей с гипертонией. Он отметил, что аэробные и кардио-упражнения являются наиболее эффективными для снижения артериального давления.
Эти тренировки помогают увеличивать напряжение в мышцах, после чего происходит резкий прилив крови при расслаблении, пишет Men Today.
О'Дрисколл предложил начать с выполнения планки, удерживая позицию не менее 30 секунд. В качестве второго упражнения он рекомендовал приседания у стены: для этого нужно облокотиться спиной на стену и, не отрывая спину, отойти от неё, согнув колени под прямым углом.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.