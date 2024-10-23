Эффективные тренировки для людей с высоким давлением: мнение врача

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Врач Джейми О'Дрисколл поделился рекомендациями по физическим упражнениям для людей с гипертонией. Он отметил, что аэробные и кардио-упражнения являются наиболее эффективными для снижения артериального давления.

Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au, CC BY-SA 3.0

Эти тренировки помогают увеличивать напряжение в мышцах, после чего происходит резкий прилив крови при расслаблении, пишет Men Today.

О'Дрисколл предложил начать с выполнения планки, удерживая позицию не менее 30 секунд. В качестве второго упражнения он рекомендовал приседания у стены: для этого нужно облокотиться спиной на стену и, не отрывая спину, отойти от неё, согнув колени под прямым углом.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

