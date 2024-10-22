Топ-5 упражнений, которые могут угробить ваше здоровье в спортзале

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Тренировки в фитнес-клубе могут быть разнообразными: от круговых занятий до сплит-тренинга. Каждый формат предполагает выполнение упражнений, направленных на достижение конкретных целей, таких как набор мышечной массы или снижение веса.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0

Однако есть ряд упражнений, особенно опасных для новичков, которые требуют внимательного подхода и соблюдения техники выполнения.

Топ-5 опасных упражнений в фитнес-клубе

1. Жим штанги лежа вниз головой. Это упражнение активирует нижнюю часть грудных мышц, но может быть крайне опасным. Если штанга упадет на вас, а рядом не окажется помощника, снять её будет невозможно. Поэтому выполнять это упражнение стоит только под контролем тренера.

2. Приседания со штангой под большим весом. Неправильная техника может привести к тому, что позвоночник согнется, и штанга скатится на пол. Для предотвращения травм используйте тяжелоатлетический пояс и занимайтесь в присутствии страхующего.

3. Становая тяга. Никогда не поднимайте штангу с пола. Устанавливайте её на стойки, соответствующие вашему росту, чтобы минимизировать риск травмы поясницы.

4. Жим стоя (армейский жим). Это упражнение легко может привести к травмам поясницы и плечевых суставов, особенно если не соблюдать правильную технику.

5. Работа со свободными весами. Новички часто сталкиваются с проблемами координации и неправильной техникой, что увеличивает риск травм. Рекомендуется проводить первые тренировки под наблюдением опытного тренера.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

