Топ-5 упражнений, которые могут угробить ваше здоровье в спортзале

Тренировки в фитнес-клубе могут быть разнообразными: от круговых занятий до сплит-тренинга. Каждый формат предполагает выполнение упражнений, направленных на достижение конкретных целей, таких как набор мышечной массы или снижение веса.
Однако есть ряд упражнений, особенно опасных для новичков, которые требуют внимательного подхода и соблюдения техники выполнения.
1. Жим штанги лежа вниз головой. Это упражнение активирует нижнюю часть грудных мышц, но может быть крайне опасным. Если штанга упадет на вас, а рядом не окажется помощника, снять её будет невозможно. Поэтому выполнять это упражнение стоит только под контролем тренера.
2. Приседания со штангой под большим весом. Неправильная техника может привести к тому, что позвоночник согнется, и штанга скатится на пол. Для предотвращения травм используйте тяжелоатлетический пояс и занимайтесь в присутствии страхующего.
3. Становая тяга. Никогда не поднимайте штангу с пола. Устанавливайте её на стойки, соответствующие вашему росту, чтобы минимизировать риск травмы поясницы.
4. Жим стоя (армейский жим). Это упражнение легко может привести к травмам поясницы и плечевых суставов, особенно если не соблюдать правильную технику.
5. Работа со свободными весами. Новички часто сталкиваются с проблемами координации и неправильной техникой, что увеличивает риск травм. Рекомендуется проводить первые тренировки под наблюдением опытного тренера.
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