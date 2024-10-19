Фитнес-тренер раскрыла, какое влияние оказывает телосложение на наличие талии

Фитнес-тренер Светлана Минакова в интервью "Спорт-Экспресс" выделила три типа телосложения: эндоморфы, мезоморфы и эктоморфы, каждый из которых имеет свои характерные особенности. Например, худощавые девушки часто имеют слабо выраженные пропорции: даже при нормальном весе и плоском животе у них может отсутствовать привлекательная линия талии. Поэтому к каждому человеку нужен индивидуальный подход, поскольку цели "уменьшить талию" и "сделать талию более заметной" отличаются. Первая цель подразумевает изменение рациона, а вторая — работу над мышцами.
"Если обладатели типа фигуры мезоморфа не будут тренироваться, то к 30-35 годам рискуют набрать лишний вес. Очень важно поддерживать все мышцы тела в тонусе и давать им физическую нагрузку", — уточнила эксперт.
Чтобы достичь тонкой талии, подобной той, что у Кендалл Дженнер, специалист советует тренироваться 2-3 раза в неделю, делать массажи и корректировать свой рацион питания. Она отмечает, что правильные упражнения могут визуально уменьшить талию, независимо от типа телосложения.
Телосложе́ние — пропорции и особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей.
Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.
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