Топ-5 советов для новичков в спортзале

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы планируете привести себя в отличную физическую форму или просто подкачаться к летнему сезону, осень — лучшее время для начала.

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Формирование гармонично развитого тела требует времени и последовательности, включая регулярные тренировки, правильную технику выполнения упражнений и индивидуально разработанную программу занятий.

Топ-5 советов для новичков

1. Начинайте с круговой тренировки. Она позволяет проработать все группы мышц за одно занятие, что отлично подходит для старта.

2. Сначала работайте с собственным весом. На начальном этапе лучше заниматься без отягощений, затем постепенно добавлять свободные веса, такие как гантели и штанги, и только потом переходить к изолирующим упражнениям на тренажерах.

3. Используйте пульсометр. На первых тренировках он поможет контролировать уровень нагрузки и скорректировать выполнение упражнений и отдых.

4. Проведите ознакомительную тренировку с инструктором. Затем обратитесь за помощью к тренеру для составления индивидуальной программы, основанной на фитнес-тестировании, вашем питании и графике занятий. Это позволит вам планомерно двигаться к своей цели, будь то похудение или набор мышечной массы.

5. Занимайтесь самообразованием. Изучайте анатомию мышц, программы тренировок и схемы занятий. Это поможет вам грамотно организовать тренировки и минимизировать риск травм.

Уточнения

Тре́нер — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.



Тренажёр — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство.

