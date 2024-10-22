Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота во время беременности: какие процедуры доступны в салоне?
Мексика разработает программы налоговых льгот для иностранных компаний
Океанские тайны: только 25% дна океана картографировано
Многодетным семьям в Казани не дают ни положенные земельные участки, ни компенсацию за них
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Водопад Виктория: где экстремальный спорт встречается с природной красотой
Цены на золото впервые поднялись выше $2750 за унцию
Слишком аккуратная езда: проблемы с двигателем и тормозной системой

Топ-5 советов для новичков в спортзале

1:35
Спорт

Если вы планируете привести себя в отличную физическую форму или просто подкачаться к летнему сезону, осень — лучшее время для начала.

Топ-5 советов для новичков в спортзале
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Формирование гармонично развитого тела требует времени и последовательности, включая регулярные тренировки, правильную технику выполнения упражнений и индивидуально разработанную программу занятий.

Топ-5 советов для новичков

1. Начинайте с круговой тренировки. Она позволяет проработать все группы мышц за одно занятие, что отлично подходит для старта.

2. Сначала работайте с собственным весом. На начальном этапе лучше заниматься без отягощений, затем постепенно добавлять свободные веса, такие как гантели и штанги, и только потом переходить к изолирующим упражнениям на тренажерах.

3. Используйте пульсометр. На первых тренировках он поможет контролировать уровень нагрузки и скорректировать выполнение упражнений и отдых.

4. Проведите ознакомительную тренировку с инструктором. Затем обратитесь за помощью к тренеру для составления индивидуальной программы, основанной на фитнес-тестировании, вашем питании и графике занятий. Это позволит вам планомерно двигаться к своей цели, будь то похудение или набор мышечной массы.

5. Занимайтесь самообразованием. Изучайте анатомию мышц, программы тренировок и схемы занятий. Это поможет вам грамотно организовать тренировки и минимизировать риск травм.

Уточнения

Тре́нер — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

Тренажёр — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником
Садоводство, цветоводство
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником Аудио 
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами
Наука и техника
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки "Абрамс", пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Топ-5 советов для новичков в спортзале
Водопад Виктория: где экстремальный спорт встречается с природной красотой
Цены на золото впервые поднялись выше $2750 за унцию
Слишком аккуратная езда: проблемы с двигателем и тормозной системой
Мишленовские рестораны Осаки, которые нельзя пропустить
Lada Granta перейдет на вариаторную трансмиссию к 2026 году
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Как просеивание муки улучшает качество вашей выпечки
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки "Абрамс", пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.