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Новый метод сжигания калорий: короткие тренировки лучше длинных

1:02
Спорт

Исследования, проведённые учёными из Миланского университета, выявили эффективный метод увеличения сжигания калорий во время тренировок. Согласно данным, опубликованным на сайте университета, большие перерывы могут значительно повысить эффективность упражнений.

Новый метод сжигания калорий: короткие тренировки лучше длинных
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

В ходе эксперимента выяснилось, что подъём или ходьба с интервалами от 10 до 30 секунд требуют на 60 процентов больше кислорода, чем преодоление того же расстояния без остановки. Это означает, что для более эффективного сжигания калорий следует сосредоточиться на кратковременной активности, а не на длительных занятиях.

Кроме того, результаты исследования подчеркивают, что короткие физические нагрузки могут положительно сказываться на общем состоянии здоровья и самочувствии.

Учёные рекомендуют заниматься физической активностью умеренной или высокой интенсивности всего 22 минуты каждый день, что способствует улучшению физической формы и самочувствия.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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