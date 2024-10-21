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Сколько времени нужно на тренировку: оптимальная продолжительность для лучшего результата

1:58
Спорт

Существует общее мнение, что оптимальная продолжительность тренировки составляет около 45 минут, после чего может начаться катаболизм — разрушение мышечной ткани. Однако, правильный подход к выбору времени занятий должен учитывать индивидуальные особенности, такие как тип телосложения и скорость обмена веществ. Главное — прислушиваться к своему организму.

Сколько времени нужно на тренировку: оптимальная продолжительность для лучшего результата
Фото: flickr.com by Rose Physical Therapy Group from United States, CC BY 2.0

При планировании тренировки важно учитывать, принимали ли вы пищу до занятия и когда будет следующий приём пищи. Для эффективной работы в зале организму нужна энергия, поэтому рекомендуется поесть за полтора часа до тренировки. Также стоит следить за калорийностью рациона и энергозатратами во время занятий.

Три ключевых фактора, влияющих на время тренировки

1. Уровень энергии в организме.
2. Состояние центральной нервной системы, то есть качество отдыха и сна.
3. Метаболические процессы.

Опытные спортсмены, как правило, тренируются около полутора часов. В течение первого часа происходит выброс анаболических гормонов, способствующих росту мышц, в то время как после полутора часов уровень кортизола и норадреналина может начать разрушать мышечную ткань.

Также важно учитывать активную фазу тренировки, которая обычно занимает 30-40 минут, и столько же времени уходит на отдых. Полное время тренировки можно разбить по следующим этапам:

1. Разминка (до 15 минут).
2. Основной блок упражнений (примерно 45 минут).
3. Кардионагрузка и заминка (около 30 минут).

Для начинающих оптимальная продолжительность тренировки не должна превышать полутора часов. Опытные спортсмены адаптируют время занятий под свои индивидуальные цели.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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