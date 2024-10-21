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Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий

1:09
Спорт

Некоторые упражнения на групповых тренировках могут быть опасными и требовать особого внимания. В первую очередь, это упражнения с прыжками, включая занятия на батутах.

Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий
Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, CC BY 2.0

Хотя они укрепляют сердечную мышцу и развивают выносливость, такой вид нагрузки требует полного контроля над телом. Потеря этого контроля может привести к травмам суставов.

Опасность также представляют упражнения, которые превышают нормальную амплитуду движений суставов. Обычно такие упражнения выполняют профессиональные спортсмены, и они могут нанести вред тем, кто занимается спортом для поддержания формы.

Ещё одна рискованная практика — баллистический стретчинг, включающий резкие рывковые движения. Этот метод растяжки не способствует быстрому прогрессу, а может вызвать стресс и нанести вред организму. Лучше заменить его динамическим стретчингом с плавными движениями.

Важно также слушать своё тело. Если во время тренировки возникают боль или сильный дискомфорт, лучше сообщить об этом тренеру.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Батут  — устройство для прыжков, представляющее собой прочную плетёную сетку, натянутую на металлическую раму при помощи резиновых или металлических пружин.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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