В Сьерра-Леоне мечтают провести матч со сборной России

Министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма выразила желание, чтобы её сборная провела товарищеский матч против российской команды по футболу.
Глава министерства не понимает, что могло бы помешать проведению такого матча, который поможет укрепить дружеские связи между двумя странами.
Джеймс-Тейма добавила, что команда её страны находится в прекрасной форме и с радостью прилетит в Россию.
"Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова. Мы всегда рады возможностям, что нам выпадают. Однозначно отвечу — да, мы готовы", — сказала Джеймс-Тейма "Спорт-Экспрессу".
С февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях.
Сье́рра-Лео́не (/siˌɛrə liˈoʊn(i)/, англ. Sierra Leone, крио Salone), официальное название — Респу́блика Сье́рра-Лео́не (англ. Republic of Sierra Leone, крио Republic na Salone) — государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана.
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