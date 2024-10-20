В Сьерра-Леоне мечтают провести матч со сборной России

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Министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма выразила желание, чтобы её сборная провела товарищеский матч против российской команды по футболу.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Глава министерства не понимает, что могло бы помешать проведению такого матча, который поможет укрепить дружеские связи между двумя странами.

Джеймс-Тейма добавила, что команда её страны находится в прекрасной форме и с радостью прилетит в Россию.

"Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова. Мы всегда рады возможностям, что нам выпадают. Однозначно отвечу — да, мы готовы", — сказала Джеймс-Тейма "Спорт-Экспрессу".

С февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях.

Уточнения

Сье́рра-Лео́не (/siˌɛrə liˈoʊn(i)/, англ. Sierra Leone, крио Salone), официальное название — Респу́блика Сье́рра-Лео́не (англ. Republic of Sierra Leone, крио Republic na Salone) — государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана.

