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Адвокат Добровинский уверен, что дело Валиевой нереально было выиграть с самого начала

1:11
Спорт

Известный адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что дело о допинге, связанное с российской фигуристкой Камилой Валиевой, является отражением глобальной политической обстановки.

Адвокат Добровинский уверен, что дело Валиевой нереально было выиграть с самого начала
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

По словам Добровинского, это дело было политизировано больше, чем любое другое. Он отметил, что у России хотели отобрать медали, и это удалось сделать. Адвокат также выразил своё разочарование тем, что Олимпийские игры стали больше политикой, чем спортом. Он считает, что с самого начала было невозможно выиграть это дело.

Добровинский также отметил, что сейчас, когда россияне сталкиваются с международными юридическими инстанциями, существуют политические препятствия. Он подчеркнул, что есть предубеждения и что нас наказывают за то, что мы не сдаёмся. Адвокат выразил надежду на то, что ситуация изменится.

Особенно это проявляется в контексте допинга, отметил Добровинский.

"Если посмотреть на норвежских лыжников‑астматиков и их состояние на финишах гонок, становится просто смешно", — пояснил адвокат на "Матч ТВ".

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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