Топ-5 упражнений для упругих ягодиц

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Хотите получить подтянутые и упругие ягодицы? Тогда вам точно нужны эффективные упражнения! Мы собрали для вас топ-5 лучших упражнений, которые помогут вам достичь желаемого результата.

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1. Приседания

Классика жанра, которая работает сразу с несколькими группами мышц, включая ягодичные.

Как выполнять: ноги на ширине плеч, спина прямая, взгляд направлен вперед. Спускаемся вниз, как будто садимся на стул, бедра параллельны полу. Поднимаемся обратно, напрягая ягодицы.

2. Выпады

Отличное упражнение для проработки каждой ягодичной мышцы в отдельности.

Как выполнять: шаг вперед одной ногой, сгибая ее в колене до прямого угла. Заднее колено не касается пола. Возвращаемся в исходное положение.

3. Подъемы таза

Упражнение, которое максимально эффективно прорабатывает ягодичные мышцы.

Как выполнять: лёжа на спине, согнутые ноги стоят на полу, руки вдоль тела. Поднимаем таз вверх, напрягая ягодицы. Опускаемся плавно.

4. Румынская тяга

Это упражнение, которое не только укрепляет ягодичные мышцы, но и улучшает осанку.

Как выполнять: ноги на ширине плеч, спина прямая, гантели в руках. Наклоняемся вперед, держа спину ровно, опуская гантели к полу. Возвращаемся в исходное положение.

5. Ягодичный мостик

Упражнение, которое поможет вам добиться максимальной прокачки ягодичных мышц.

Как выполнять: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу. Поднимаем таз вверх, напрягая ягодицы. Опускаемся плавно.

Дополнительные советы:

Регулярность. Чтобы получить результат, тренируйтесь 2-3 раза в неделю.

Чтобы получить результат, тренируйтесь 2-3 раза в неделю. Питание. Сбалансированное питание поможет вам ускорить процесс.

Не забывайте, что каждый организм индивидуален. Если у вас есть какие-либо сомнения или проблемы со здоровьем, перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

