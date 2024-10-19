Спартак планирует продажу полузащитника Зиньковского

Московский "Спартак" намерен отпустить полузащитника Антона Зиньковского в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на сайт Metaratings.
По информации источника, клуб уже активно ищет новый вариант продолжения карьеры для футболиста. Напомним, что Зиньковский не был включён в состав на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара".
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович не против ухода игрока из клуба. В текущем сезоне 28-летний Антон Зиньковский провел 11 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
После 11 туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает шестую позицию в таблице, имея в своём активе 19 очков. В предыдущем матче команда Станковича уверенно переиграла "Ростов" на своем поле с разгромным счетом 3:0.
"Краснодар" находится на втором месте в чемпионате России, набрав 27 очков, всего на два балла уступая петербургскому "Зениту", который уже завершил свой поединок 12-го тура. В последнем матче РПЛ "быки" одержали победу над подмосковными "Химками" с внушительным счетом 4:0.
Анто́н Алексе́евич Зинько́вский (род. 14 апреля 1996, Новороссийск, Краснодарский край) — российский футболист, атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной России.
Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».
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