Спартак планирует продажу полузащитника Зиньковского

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Московский "Спартак" намерен отпустить полузащитника Антона Зиньковского в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на сайт Metaratings.

Фото: wikipedia.org

По информации источника, клуб уже активно ищет новый вариант продолжения карьеры для футболиста. Напомним, что Зиньковский не был включён в состав на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара".

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович не против ухода игрока из клуба. В текущем сезоне 28-летний Антон Зиньковский провел 11 матчей и отметился тремя голевыми передачами.

После 11 туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает шестую позицию в таблице, имея в своём активе 19 очков. В предыдущем матче команда Станковича уверенно переиграла "Ростов" на своем поле с разгромным счетом 3:0.

"Краснодар" находится на втором месте в чемпионате России, набрав 27 очков, всего на два балла уступая петербургскому "Зениту", который уже завершил свой поединок 12-го тура. В последнем матче РПЛ "быки" одержали победу над подмосковными "Химками" с внушительным счетом 4:0.

Уточнения

Анто́н Алексе́евич Зинько́вский (род. 14 апреля 1996, Новороссийск, Краснодарский край) — российский футболист, атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной России.



Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».



