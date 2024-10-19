Функциональный тренинг: путь к силе и здоровью

Найдите квалифицированного тренера: он поможет вам подобрать правильную программу тренировок и технику выполнения упражнений.
Будьте последовательны: регулярные тренировки позволят вам добиться лучших результатов.
Перед началом любой новой тренировочной программы, проконсультируйтесь с врачом.
Функциональный тренинг подходит для всех. Независимо от вашего возраста, уровня физической подготовки или целей, функциональный тренинг может быть эффективным способом улучшить ваше здоровье и благополучие.
Уточнения
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.