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Как выбрать правильные кроссовки для занятий спортом: руководство по покупке

3:25
Спорт

Правильные кроссовки — это надёжный партнер в достижении спортивных целей. Неправильная обувь может привести к травмам, дискомфорту и снижению эффективности тренировок. Поэтому важно подойти к выбору кроссовок ответственно, учитывая вид спорта, особенности стопы и индивидуальные потребности.

Как выбрать правильные кроссовки для занятий спортом: руководство по покупке
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

1. Определите вид спорта

Бег. Кроссовки для бега должны обеспечивать амортизацию, поддержку свода стопы и гибкость.

Фитнес. Универсальные кроссовки для тренажерного зала должны быть удобными, дышащими и поддерживать стопу при выполнении различных упражнений.

Баскетбол. Кроссовки для баскетбола должны быть устойчивыми, обеспечивать хорошую амортизацию и сцепление с поверхностью.

Теннис. Кроссовки для тенниса должны быть лёгкими, с гибкой подошвой, обеспечивающей поддержку при резких движениях.

Футбол. Кроссовки для футбола должны иметь прочную подошву, обеспечивающую сцепление с травяным покрытием.

2. Оцените особенности своей стопы

Пронация — это движение стопы при ходьбе или беге. Существуют три типа пронации.

  • Гиперпронация — чрезмерная, излишнее заваливание стопы на внутреннюю часть.
  • Нейтральная — норма, оптимальное распределение нагрузки от удара о поверхность.
  • Гипопронация (супинация) — недостаточная, излишнее заваливание стопы на внешнюю часть.

Размер и форма стопы. У каждого человека уникальная форма стопы. Учитывайте длину, ширину и высоту свода стопы.

Вес. Ваш вес влияет на уровень амортизации, необходимой в кроссовках.

3. Примерьте кроссовки

Прогуляйтесь. Наденьте кроссовки и пройдитесь по магазину, чтобы оценить комфорт и поддержку.

Проверьте посадку. Кроссовки должны плотно облегать стопу, но не давить. Должно быть достаточно места для пальцев ног.

Протестируйте амортизацию. Прыгайте на месте, чтобы оценить амортизацию и уровень поддержки.

Проверьте гибкость подошвы. Подошва должна быть достаточно гибкой, чтобы обеспечить естественный ход стопы.

4. Выбирайте качественные материалы

Верх. Верх должен быть дышащим и прочным, чтобы обеспечить комфорт и поддержку.

Подошва. Подошва должна быть прочной и износостойкой, обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Амортизация. Амортизация должна быть подобрана в соответствии с видом спорта и особенностями вашей стопы.

5. Помните о бюджете

Цена. Качественные кроссовки могут быть дорогими, но важно инвестировать в свою безопасность и комфорт.

Гарантия. Проверьте гарантию на кроссовки.

Особое внимание уделите следующему пункту при покупке

Покупайте кроссовки вечером. В это время суток ваши ноги немного отекают, что поможет вам выбрать правильный размер.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать правильные кроссовки для занятий спортом, которые обеспечат вам комфорт, безопасность и эффективность тренировок.

Уточнения

Гара́нтия один из способов обеспечения исполнения обязательств одним субъектом перед другим(-и).
 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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