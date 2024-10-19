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Тренировка всего тела за 30 минут: эффективные упражнения для дома

Спорт

Не хватает времени на спортзал? Не проблема! Данная 30-минутная тренировка всего тела, которую можно выполнять дома, поможет вам оставаться в форме и достичь ваших фитнес-целей.

Тренировка всего тела за 30 минут: эффективные упражнения для дома
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Вам понадобится:

  1. Таймер
  2. Фитнес-коврик (по желанию)
  3. Гантели (по желанию, можно использовать бутылки с водой)

Разминка (5 минут):

  • 1 минута кардио (бег на месте, прыжки с ноги на ногу).
  • 1 минута растяжки динамической (вращение плеч, круговые движения бедер, наклоны в стороны).
  • 1 минута упражнений на мобильность (вращение головы, плеч, тазобедренных суставов).
  • 1 минута глубокого дыхания (вдох через нос, выдох через рот).
  • 1 минута легкой ходьбы.

Тренировка (20 минут):

  • Приседания — 3 подхода по 10-15 повторений
  • Отжимания — 3 подхода по максимальному количеству повторений
  • Выпады — 3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу
  • Планка — 3 подхода по 30-60 секунд
  • Подтягивания — 3 подхода по максимальному количеству повторений. Если у вас нет турника, используйте фитнес-резинку.
  • Пресс — 3 подхода по 15-20 повторений

Заминка (5 минут):

  • 5 минут легкой ходьбы.
    5 минут статической растяжки (удерживайте каждую растяжку 30 секунд).

Помните, что правильная техника важнее, чем количество повторений.

30-минутная тренировка — это лишь отправная точка. Вы можете ее корректировать, добавлять другие упражнения и менять ее в соответствии со своими целями и уровнем физической подготовки. Главное — это регулярность и желание быть в форме.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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