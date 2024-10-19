Тренировка всего тела за 30 минут: эффективные упражнения для дома

Не хватает времени на спортзал? Не проблема! Данная 30-минутная тренировка всего тела, которую можно выполнять дома, поможет вам оставаться в форме и достичь ваших фитнес-целей.

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Вам понадобится:

Таймер Фитнес-коврик (по желанию) Гантели (по желанию, можно использовать бутылки с водой)

Разминка (5 минут):

1 минута кардио (бег на месте, прыжки с ноги на ногу).

1 минута растяжки динамической (вращение плеч, круговые движения бедер, наклоны в стороны).

1 минута упражнений на мобильность (вращение головы, плеч, тазобедренных суставов).

1 минута глубокого дыхания (вдох через нос, выдох через рот).

1 минута легкой ходьбы.

Тренировка (20 минут):

Приседания — 3 подхода по 10-15 повторений

Отжимания — 3 подхода по максимальному количеству повторений

Выпады — 3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу

Планка — 3 подхода по 30-60 секунд

Подтягивания — 3 подхода по максимальному количеству повторений. Если у вас нет турника, используйте фитнес-резинку.

Пресс — 3 подхода по 15-20 повторений

Заминка (5 минут):

5 минут легкой ходьбы.

5 минут статической растяжки (удерживайте каждую растяжку 30 секунд).

Помните, что правильная техника важнее, чем количество повторений.

30-минутная тренировка — это лишь отправная точка. Вы можете ее корректировать, добавлять другие упражнения и менять ее в соответствии со своими целями и уровнем физической подготовки. Главное — это регулярность и желание быть в форме.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

