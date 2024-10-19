Российская сборная по футболу готовится к матчу с Сирией

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах подтвердил, что достигнута предварительная договоренность с национальной командой России о проведении товарищеской игры в ноябре. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на канал "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

"Контракт еще не подписан, но матч состоится 19 числа следующего месяца. Игра пройдет в Волгограде", — сказал Фаталлах.

Сборная России начала подготовку 7 октября в подмосковном Новогорске, и этот этап уже завершился. Подопечные Валерия Карпина не смогли провести товарищеские матчи, так как у них не было соперников. Российский футбольный союз (РФС) предлагал сыграть против сборной Таджикистана, но Федерация футбола Таджикистана отклонила это предложение из-за перегруженности своего календаря.

Также рассматривалась возможность игры со сборной Пакистана. Однако медиаменеджер национальной команды Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать только неофициальная сборная. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил разочарование по поводу поведения пакистанской команды, в результате чего матч не состоялся.

Уточнения

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года.

