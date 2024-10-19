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Карпов о перспективах: Дуглас Сантос получит российское гражданство

1:47
Спорт

Бразильский игрок петербургского "Зенита" Дуглас Сантос находится в процессе оформления российского гражданства. Об этом сообщает Газета.Ru. со ссылкой на журналиста и инсайдера Ивана Карпова на своем Telegram-канале.

Карпов о перспективах: Дуглас Сантос получит российское гражданство
Фото: commons.wikimedia

Процедура продолжается уже несколько месяцев. Клуб "Зенит" отправил официальный запрос в Российский футбольный союз и подготовил положительную характеристику для Сантоса. После получения паспорта Российской Федерации футболист сможет участвовать в матчах сборной России и утратить статус легионера в Российской премьер-лиге.

В "Зените" еще один бразильский футболист, Клаудиньо, уже получил российский паспорт. Также бразилец Малком оформил гражданство России, однако после этого покинул "Зенит", подписав контракт с клубом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Дуглас Сантос защищает цвета петербургского клуба с лета 2019 года, когда он подписал пятилетнее соглашение. В 2016 году защитник стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпийских играх, проходивших в Рио-де-Жанейро.

"Зенит", который добился победы в шести последних чемпионатах России, вновь занял первое место в таблице Российской премьер-лиги после разгрома "Акрона" со счетом 5:0. Команда набрала 29 очков. На втором месте с 27 баллами располагаются "Краснодар" и "Локомотив", но они еще не провели свои матчи 12-го тура. В следующем туре "Зенит" примет московский "Локомотив" на домашнем стадионе. Игра запланирована на 27 октября.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

Дуглас дос Сантос Жустино де Мело (порт.-браз. Douglas dos Santos Justino de Melo; род. 22 марта 1994, Жуан-Песоа, Параиба), или же просто Дуглас Сантос (порт.-браз. Douglas Santos) — бразильский футболист, защитник и капитан клуба «Зенит». Победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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