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Шавло: одна из главных проблем Станковича — состав команды

1:30
Спорт

Сергей Шавло, экс-глава "Спартака", выразил мнение, что определение состава является одной из основных сложностей для главного тренера московской команды Деяна Станковича. Эти комментарии были опубликованы на сайте "Чемпионат.com", сообщает Газета.Ru.

Шавло: одна из главных проблем Станковича — состав команды
Фото: wikipedia.org

"Качественных игроков достаточно в центральной зоне, но из них надо выбрать, кто останется. Мне кажется, что перебор на позицию даже с учётом травмированных. Четыре футболиста в центральную зону — это многовато. Одна из основных проблем Станковича — выбор оптимального состава", — заявил Шавло.

Объявление о назначении Деяна Станковича главным тренером "Спартака" состоялось в конце минувшего сезона, и серб приступил к своим обязанностям летом. До этого он работал с венгерским клубом "Ференцварош", а также был тренером сербской "Црвены Звезды".

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает шестую позицию в таблице, имея на своем счету 19 очков. В последнем матче команда Станковича уверенно победила "Ростов" со счетом 3:0 на домашнем стадионе. В следующем туре красно-белые встретятся с лидером чемпионата "Краснодаром", от которого они отстают на восемь очков. Эта встреча пройдет в Москве в субботу, 19 октября.

Уточнения

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».
 

Серге́й Дми́триевич Шавло́ (род. 4 сентября 1956, Никополь, Днепропетровская область) — советский футболист, полузащитник. Тренер. Мастер спорта СССР международного класса (1979), бронзовый призёр Олимпиады-1980, Заслуженный мастер спорта России (2006).

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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