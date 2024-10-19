Шавло: одна из главных проблем Станковича — состав команды

Сергей Шавло, экс-глава "Спартака", выразил мнение, что определение состава является одной из основных сложностей для главного тренера московской команды Деяна Станковича. Эти комментарии были опубликованы на сайте "Чемпионат.com", сообщает Газета.Ru.
"Качественных игроков достаточно в центральной зоне, но из них надо выбрать, кто останется. Мне кажется, что перебор на позицию даже с учётом травмированных. Четыре футболиста в центральную зону — это многовато. Одна из основных проблем Станковича — выбор оптимального состава", — заявил Шавло.
Объявление о назначении Деяна Станковича главным тренером "Спартака" состоялось в конце минувшего сезона, и серб приступил к своим обязанностям летом. До этого он работал с венгерским клубом "Ференцварош", а также был тренером сербской "Црвены Звезды".
По итогам 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает шестую позицию в таблице, имея на своем счету 19 очков. В последнем матче команда Станковича уверенно победила "Ростов" со счетом 3:0 на домашнем стадионе. В следующем туре красно-белые встретятся с лидером чемпионата "Краснодаром", от которого они отстают на восемь очков. Эта встреча пройдет в Москве в субботу, 19 октября.
Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».
Серге́й Дми́триевич Шавло́ (род. 4 сентября 1956, Никополь, Днепропетровская область) — советский футболист, полузащитник. Тренер. Мастер спорта СССР международного класса (1979), бронзовый призёр Олимпиады-1980, Заслуженный мастер спорта России (2006).
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