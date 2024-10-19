Фигурист Десятов отстранён в США: скандал с неподобающим поведением

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Российский фигурист Иван Десятов, представляющий США в танцах на льду, временно отстранён от участия в соревнованиях по причине "ненадлежащего поведения". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Центра безопасного спорта.

Фото: pxhere

Спортсмен, который выступает в паре с Изабеллой Флорес после получения американского спортивного гражданства, не сможет участвовать в мероприятиях, организуемых Американским олимпийским комитетом и Американским паралимпийским комитетом. Меры против фигуриста уже вступили в силу, однако подробности инцидента, ставшего причиной отстранения, пока остаются неизвестными.

Фигурист, родом из Москвы, изначально выступал за Россию в тандеме с Ириной Хаврониной. Затем он начал представлять Белоруссию вместе с Екатериной Андреевой, с которой их дуэт просуществовал восемь лет. Они стали чемпионами страны, но распались после начала специальной военной операции в 2022 году. Позднее Десятов переехал в США, где образовал партнерство с Флорес, на которой впоследствии женился. Пара сообщила о начале совместных выступлений летом 2022 года.

Уточнения

Спортивные танцы на льду — дисциплина фигурного катания. Олимпийский вид спорта, включённый в программу Игр с 1976 года.



