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Дзюба признался, что пока не знает, насколько серьёзна его травма, которую он получил, играя с "Зенитом"

1:14
Спорт

Форвард клуба "Акрон" из Тольятти Артём Дзюба высказался относительно травмированной мышцы, которую он получил во время матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против петербургского "Зенита" (0:5).

Дзюба признался, что пока не знает, насколько серьёзна его травма, которую он получил, играя с "Зенитом"
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

«Что-то со здоровьем? Не знаю. Время покажет», — сказал Дзюба в разговоре с «Чемпионатом».

В начале игры на 10-й минуте нападающий "Акрона" Артём Дзюба получил травму мышцы, что вынудило его покинуть поле, на его замену вышел Жилсон Беншимол.

Затем "Зенит" открыл счет на 16-й минуте благодаря голу Андрея Мостового, который также забил второй гол красно-синих к концу первого тайма. Матео Кассьерра увеличил преимущество гостей, а Лусиано Гонду забил четвёртый гол на 52-й минуте. В конце игры Константин Савичев был удален с поля за "Акрон". Результативную победу со счетом 5:0 закрепил за собой Артур на 85-й минуте.

После сыгранных 12 матчей "Акрон" занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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