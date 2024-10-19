Павел Погребняк призвал не обращать внимание на оскорбительную кричалку про "Зенит"

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Известный российский футболист и бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк высказал своё мнение относительно оскорбительных кричалок в адрес "Зенита".

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Лаут, CC BY-SA 3.0

Во время последних матчей болельщики разных команд периодически начинают кричать "Зенит" — позор российского футбола".

Футболист считает эту кричалку бессмысленной и не понимает, как она вообще появилась. Он считает, что просто не нужно обращать внимания на такое.

"Я вообще не понимаю, откуда взялась эта кричалка. В чём позор, в чём смысл?! Не нужно вообще обращать внимания на эту кричалку. Если кто-то завидует "Зениту", значит, надо просто составлять конкуренцию на поле", — сказал Погребняк, которого цитирует Metaratings.

Спортсмен выразил недоумение по поводу таких провокаций и подчеркнул, что вместо того чтобы обращать внимание на критику, команде и её болельщикам следует сосредоточиться на соперничестве на футбольном поле.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

