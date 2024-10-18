Снеговик ХК "Сибирь" подарил певице Полине Гагариной именной свитер

В Новосибирске, после концерта певицы Полины Гагарины на "Сибирь-Арене", талисман хоккейного клуба "Сибирь" вручил ей именной свитер с символикой команды. На спине свитера красовалась фамилия певицы. Об этом сообщает atas.info.
Команда с гордостью сообщает в социальных сетях, прикрепляя публикацию с фотографией, что прекрасная Полина Гагарина присоединилась к их рядам.
Согласно информации на официальном сайте хоккейного клуба "Сибирь", фирменная форма команды доступна для покупки за 7 тысяч рублей.
В последнем матче Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" одержала выездную победу над "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Благодаря этому, команда сейчас занимает третье место в конференции "Восток".
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.