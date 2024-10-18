Андрей Рублев поставил рекорд десятилетия

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Российский теннисист Андрей Рублев стал первым игроком десятилетия, которому удалось одержать более 40 побед в каждом сезоне этого периода.

Фото: flickr.com by JC, CC BY 2.0

В матче 1/8 финала турнира в Стокгольме Рублев одержал победу над французским теннисистом Александром Мюллером со счётом 6:4, 6:1. В этом поединке Рублев сделал шесть эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.

Ранее Рублев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленный список был опубликован на официальном сайте организации.

Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP по-прежнему остается Даниил Медведев, занимающий пятую строчку. Карен Хачанов также опустился на одну позицию и теперь занимает 26-е место.