Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оптимальная температура зимой в автомобиле: важное для комфортной поездки
Обновление кожи без макияжа: простые рекомендации на неделю
Учёные создали ранозаживляющие повязки
Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%

CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА

1:26
Спорт

УЕФА наложил на "Барселону" штраф в размере 500 тысяч евро.

CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

В июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от каталонского клуба выплатить 500 тысяч евро за недобросовестное отражение доходов от продажи нематериальных активов. Это касалось первой операции по так называемым экономическим рычагам — продажи 10% аудиовизуальных прав на 25 лет за 267 089 000 евро. "Барселона" оспаривала это решение, считая его несоразмерным нарушению, но апелляция была отклонена.

Клуб затем подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), прося признать, что никакого нарушения Регламента о лицензировании и финансовом фэйр-плей или Положения о финансовой устойчивости и лицензировании клубов не было, или, в качестве альтернативы, снизить размер штрафа.

CAS отклонил апелляцию "Барселоны", поддержав позицию УЕФА относительно неправомерного использования одного из финансовых инструментов.

Все расходы по арбитражу лягут на плечи "Барселоны". Клуб оплатит свои собственные издержки и внесет 10 000 швейцарских франков (10 647 евро) на покрытие судебных расходов УЕФА, связанных с этим процессом.

Уточнения

Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS, фр. Tribunal Arbitral du Sport, TAS) — международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту.

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Советы
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Последние материалы
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США
Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество
Хозяйский порядок: как навести чистоту на огороде и избавиться от сорняков
Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения
3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.