CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА

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УЕФА наложил на "Барселону" штраф в размере 500 тысяч евро.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

В июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от каталонского клуба выплатить 500 тысяч евро за недобросовестное отражение доходов от продажи нематериальных активов. Это касалось первой операции по так называемым экономическим рычагам — продажи 10% аудиовизуальных прав на 25 лет за 267 089 000 евро. "Барселона" оспаривала это решение, считая его несоразмерным нарушению, но апелляция была отклонена.

Клуб затем подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), прося признать, что никакого нарушения Регламента о лицензировании и финансовом фэйр-плей или Положения о финансовой устойчивости и лицензировании клубов не было, или, в качестве альтернативы, снизить размер штрафа.

CAS отклонил апелляцию "Барселоны", поддержав позицию УЕФА относительно неправомерного использования одного из финансовых инструментов.

Все расходы по арбитражу лягут на плечи "Барселоны". Клуб оплатит свои собственные издержки и внесет 10 000 швейцарских франков (10 647 евро) на покрытие судебных расходов УЕФА, связанных с этим процессом.

Уточнения

Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS, фр. Tribunal Arbitral du Sport, TAS) — международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту.



Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

