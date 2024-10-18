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Тренировки до или после работы: что лучше?

2:10
Спорт

Для многих людей, стремящихся вести активный образ жизни, встает вопрос: тренироваться до работы или после нее? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от индивидуальных предпочтений, графика работы и личных целей.

Тренировки до или после работы: что лучше?
Фото: Freepik is licensed under Free license

Тренировки до работы

Преимущества

  • Энергия на весь день. Утренняя тренировка заряжает энергией и повышает настроение на весь день.
  • Свободное время вечером. Вечер свободнее для других дел: общения с семьёй, хобби, отдыха.
  • Меньше шансов пропустить тренировку. Утром меньше соблазнов отложить занятие на потом.

Недостатки

  • Нехватка времени. Утренний подъём может быть трудным, особенно если вам нужно рано вставать на работу.
  • Недостаток мотивации. Не всегда легко заставить себя тренироваться перед работой, особенно если вы устали.
  • Риск травм. Тело может быть не полностью размятым утром, что увеличивает риск травм.

Тренировки после работы

Плюсы

  • Лучшая подготовка. Вечерняя тренировка позволяет снять стресс после работы и лучше подготовиться к нагрузкам.
  • Больше времени для разминки. После работы есть больше времени, чтобы качественно размяться и подготовиться к тренировке.
  • Лучшая мотивация. После напряженного дня тренировка может стать отличным способом разгрузиться и снять стресс.

Минусы

  • Усталость. После работы вы можете быть слишком усталыми, чтобы эффективно тренироваться.
  • Нехватка времени. Вечером могут возникнуть другие обязательства: ужин, встречи, домашние дела.
  • Проблемы с мотивацией. Вечером может быть сложнее заставить себя тренироваться, когда вы уже расслабились.

Заранее планируйте тренировки в своем графике, чтобы потом не было проблематично найти время для них.

В конечном счете, выбор времени для тренировок — это индивидуальное решение. Важно найти то, что приносит вам удовольствие.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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