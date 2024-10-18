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Спортивные закуски: что стоит взять с собой на тренировку

2:02
Спорт

Для того, чтобы тренировки приносили максимум пользы, важно не только усердно заниматься, но и правильно питаться. Спортивные закуски — это секретный ингредиент для успешной тренировки. Они заряжают энергией, помогают восстановить силы после нагрузок и не дадут вам чувствовать голод.

Спортивные закуски: что стоит взять с собой на тренировку
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Что важно знать о спортивных закусках

  • Правильный баланс. Закуски должны содержать углеводы для энергии, белок для восстановления мышц и полезные жиры для поддержания здоровья. 
  • Лёгкость. Выбирайте продукты, которые легко взять с собой и съесть, не пачкая рук.
  • Индивидуальные потребности. Количество и состав спортивных закусок должны соответствовать вашим индивидуальным потребностям и интенсивности тренировки. 

Примеры спортивных закусок до тренировки

  • Банан: отличный источник калия и углеводов, которые быстро усваиваются и дают энергию.
  • Овсянка: питательная каша, которая обеспечит организм медленными углеводами и клетчаткой.
  • Йогурт: богат белком и кальцием, способствует восстановлению мышц.
  • Орехи: источник полезных жиров, белка и клетчатки, которые обеспечивают длительное чувство сытости.

Примеры спортивных закусок после тренировки

  • Творог: богат белком и кальцием, помогает восстанавливать мышцы и поддерживать их рост.
  • Куриная грудка: источник белка и легко усваиваемых аминокислот, необходимых для восстановления мышц.
  • Рисовые лепешки: источник углеводов, которые помогут пополнить запасы гликогена в мышцах.
  • Фруктовый смузи: содержит витамины, минералы и клетчатку, которые способствуют восстановлению организма.

Помните, что правильное питание — это важная часть тренировочного процесса. Сделайте питание своим союзником, и вы увидите, как ваша тренировка станет более эффективной!

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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