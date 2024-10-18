Спортивные закуски: что стоит взять с собой на тренировку

2:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для того, чтобы тренировки приносили максимум пользы, важно не только усердно заниматься, но и правильно питаться. Спортивные закуски — это секретный ингредиент для успешной тренировки. Они заряжают энергией, помогают восстановить силы после нагрузок и не дадут вам чувствовать голод.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Что важно знать о спортивных закусках

Правильный баланс. Закуски должны содержать углеводы для энергии, белок для восстановления мышц и полезные жиры для поддержания здоровья.

Закуски должны содержать углеводы для энергии, белок для восстановления мышц и полезные жиры для поддержания здоровья. Лёгкость . Выбирайте продукты, которые легко взять с собой и съесть, не пачкая рук.

. Выбирайте продукты, которые легко взять с собой и съесть, не пачкая рук. Индивидуальные потребности. Количество и состав спортивных закусок должны соответствовать вашим индивидуальным потребностям и интенсивности тренировки.

Примеры спортивных закусок до тренировки

Банан : отличный источник калия и углеводов, которые быстро усваиваются и дают энергию.

: отличный источник калия и углеводов, которые быстро усваиваются и дают энергию. Овсянка : питательная каша, которая обеспечит организм медленными углеводами и клетчаткой.

: питательная каша, которая обеспечит организм медленными углеводами и клетчаткой. Йогурт : богат белком и кальцием, способствует восстановлению мышц.

: богат белком и кальцием, способствует восстановлению мышц. Орехи: источник полезных жиров, белка и клетчатки, которые обеспечивают длительное чувство сытости.

Примеры спортивных закусок после тренировки

Творог: богат белком и кальцием, помогает восстанавливать мышцы и поддерживать их рост.

богат белком и кальцием, помогает восстанавливать мышцы и поддерживать их рост. Куриная грудка: источник белка и легко усваиваемых аминокислот, необходимых для восстановления мышц.

источник белка и легко усваиваемых аминокислот, необходимых для восстановления мышц. Рисовые лепешки: источник углеводов, которые помогут пополнить запасы гликогена в мышцах.

источник углеводов, которые помогут пополнить запасы гликогена в мышцах. Фруктовый смузи: содержит витамины, минералы и клетчатку, которые способствуют восстановлению организма.

Помните, что правильное питание — это важная часть тренировочного процесса. Сделайте питание своим союзником, и вы увидите, как ваша тренировка станет более эффективной!

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

