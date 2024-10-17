Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обеспечить растениям комфорт при осенней пересадке: стоит ли их поливать?
Предприимчивый Иван Ургант заработал несколько миллионов на книге с пустыми страницами
Как музыка влияет на стиль вождения: удивительные результаты эксперимента
Забытая в ведре голова тилацина стала ключом к получению его РНК
Запеканка из кабачков с макаронами и фаршем: отличный вариант, чтобы пристроить вчерашние макароны
Евросоюз теряет производство из-за отказа от российских энергоресурсов
В ITIA выступили с новым заявлением о допинг-деле Янника Синнера
Профилактика растяжек при беременности: как часто нужно использовать масла и какие выбрать?
Луковые, сливочные, травяные: 5 способов придать жареным грибам непревзойдённый вкус

В Омске Авангард и Спартак набросали друг другу 11 шайб, победили москвичи

Спорт

В Омске в четверг, 17 октября, местный "Авангард" и "Спартак" в матче чемпионата КХЛ сыграли 6:5, победили в этой "перестрелке" гости. По ходу игры обе команды меняли вратарей, что случается в лиге очень редко.

В Омске Авангард и Спартак набросали друг другу 11 шайб, победили москвичи
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

В первом периоде была заброшена всего одна шайба — когда спартаковец Ружичка реализовал большинство своей команды.

Зато во втором голов случилось сразу 5. Сначала, на 25-й минуте, счёт стал 2:0 в пользу "красно-белых". С ближней дистанции Ружичка бросил и был точен — таким образом оформив дубль.

Был далее и третий гол "Спартака", но судьи после просмотра видеоповтора его не засчитали — в том эпизода имела место помеха вратарю хозяев.

На 30-й минуте же "Авангард" отыграл первый гол. По касательной Коледов отпасовал Вею, а тот забил — 1:2. А 2:2 стало после шайбы Ильи Рейнгардта. До конца периода омичи забили и ещё два гола — отличились молодые форварды Никита Холодилин и Александр Филатьев. Тем самым они даже вынудили "Спартак" менять вратаря — Дмитрия Николаева на Патрика Рибара.

Однако в третьем периоде "ястребов" подвёл уже их собственный вратарь Илья Проскуряков. За 10 минут ему забросили три шайбы — Мальцев, Порядин и Голдобин — 5:4 в пользу москвичей. И тогда в ворота у "ястребов" вышел уже Павел Хомченко. Вот и получается, что смена в воротах за один матч произошла в обеих командах. Очень нечастый пример.

Ну а до сирены "Авангард" ещё успел отыграться 5:5 (у него забил Рид Буше) и всё же упустить победу. Окончательный счёт 6:5 в пользу "красно-белых" установил Ружичка, оформив хет-трик.

"Получилась боевая игра с сумасшедшим сценарием. Тяжело после этого уходить без очков, мы большего заслужили. Хомченко в воротах сыграл не с самого старта, потому что Илья Проскуряков провёл хорошую игру в Челябинске, не было резона его менять. По сценарию эта игра похожа на домашний матч с "Локомотивом", но по-разному получалось у соперников переворачивать ход событий.

Может ли проигрыш именно в таком матче стать особенно тяжёлым ударом по психологии наших игроков? Каждое поражение несёт в себе психологический момент. Мы через многое прошли уже в этом сезоне, думаю, справимся и с этим", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Сергей Звягин.

"Спартак" после этой победы занимает в сводной таблице КХЛ место. Далее он сыграет 19 октября с "Амуром" на его льду.

Остальные результаты матчей этого дня:

"Адмирал" — "Лада" 2:6,

"Амур" — "Северсталь" 1:2,

"Торпедо" — "Нефтехимик" 5:4 от,

"Витязь" — "Автомобилист" 1:3,

"Динамо" (Мн) — "Металлург" 0:2,

СКА — ЦСКА 5:4 от.

Ранее Pravda. ru писала, что в КХЛ форвард Егор Морозов временно прервал свой контракт с "Витязем".

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

«Спарта́к» — российский хоккейный клуб из Москвы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Основан в 1946 году. Четырёхкратный чемпион СССР (1962, 1967, 1969, 1976), двукратный обладатель Кубка СССР (1970, 1971), двукратный финалист Кубка европейских чемпионов (1970, 1977).

Форвард "Авангарда" Никита Холодилин оценил игру со "Спартаком"
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Деревья и кустарники
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует Аудио 
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Последние материалы
Как обеспечить растениям комфорт при осенней пересадке: стоит ли их поливать?
Предприимчивый Иван Ургант заработал несколько миллионов на книге с пустыми страницами
Как музыка влияет на стиль вождения: удивительные результаты эксперимента
Забытая в ведре голова тилацина стала ключом к получению его РНК
Запеканка из кабачков с макаронами и фаршем: отличный вариант, чтобы пристроить вчерашние макароны
Евросоюз теряет производство из-за отказа от российских энергоресурсов
В ITIA выступили с новым заявлением о допинг-деле Янника Синнера
Профилактика растяжек при беременности: как часто нужно использовать масла и какие выбрать?
Луковые, сливочные, травяные: 5 способов придать жареным грибам непревзойдённый вкус
Полезные советы автолюбителям для вождения и комфорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.