В Омске Авангард и Спартак набросали друг другу 11 шайб, победили москвичи

В Омске в четверг, 17 октября, местный "Авангард" и "Спартак" в матче чемпионата КХЛ сыграли 6:5, победили в этой "перестрелке" гости. По ходу игры обе команды меняли вратарей, что случается в лиге очень редко.
В первом периоде была заброшена всего одна шайба — когда спартаковец Ружичка реализовал большинство своей команды.
Зато во втором голов случилось сразу 5. Сначала, на 25-й минуте, счёт стал 2:0 в пользу "красно-белых". С ближней дистанции Ружичка бросил и был точен — таким образом оформив дубль.
Был далее и третий гол "Спартака", но судьи после просмотра видеоповтора его не засчитали — в том эпизода имела место помеха вратарю хозяев.
На 30-й минуте же "Авангард" отыграл первый гол. По касательной Коледов отпасовал Вею, а тот забил — 1:2. А 2:2 стало после шайбы Ильи Рейнгардта. До конца периода омичи забили и ещё два гола — отличились молодые форварды Никита Холодилин и Александр Филатьев. Тем самым они даже вынудили "Спартак" менять вратаря — Дмитрия Николаева на Патрика Рибара.
Однако в третьем периоде "ястребов" подвёл уже их собственный вратарь Илья Проскуряков. За 10 минут ему забросили три шайбы — Мальцев, Порядин и Голдобин — 5:4 в пользу москвичей. И тогда в ворота у "ястребов" вышел уже Павел Хомченко. Вот и получается, что смена в воротах за один матч произошла в обеих командах. Очень нечастый пример.
Ну а до сирены "Авангард" ещё успел отыграться 5:5 (у него забил Рид Буше) и всё же упустить победу. Окончательный счёт 6:5 в пользу "красно-белых" установил Ружичка, оформив хет-трик.
"Получилась боевая игра с сумасшедшим сценарием. Тяжело после этого уходить без очков, мы большего заслужили. Хомченко в воротах сыграл не с самого старта, потому что Илья Проскуряков провёл хорошую игру в Челябинске, не было резона его менять. По сценарию эта игра похожа на домашний матч с "Локомотивом", но по-разному получалось у соперников переворачивать ход событий.
Может ли проигрыш именно в таком матче стать особенно тяжёлым ударом по психологии наших игроков? Каждое поражение несёт в себе психологический момент. Мы через многое прошли уже в этом сезоне, думаю, справимся и с этим", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Сергей Звягин.
"Спартак" после этой победы занимает в сводной таблице КХЛ место. Далее он сыграет 19 октября с "Амуром" на его льду.
Остальные результаты матчей этого дня:
"Адмирал" — "Лада" 2:6,
"Амур" — "Северсталь" 1:2,
"Торпедо" — "Нефтехимик" 5:4 от,
"Витязь" — "Автомобилист" 1:3,
"Динамо" (Мн) — "Металлург" 0:2,
СКА — ЦСКА 5:4 от.
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Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.
«Спарта́к» — российский хоккейный клуб из Москвы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Основан в 1946 году. Четырёхкратный чемпион СССР (1962, 1967, 1969, 1976), двукратный обладатель Кубка СССР (1970, 1971), двукратный финалист Кубка европейских чемпионов (1970, 1977).
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