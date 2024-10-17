В Омске Авангард и Спартак набросали друг другу 11 шайб, победили москвичи

В Омске в четверг, 17 октября, местный "Авангард" и "Спартак" в матче чемпионата КХЛ сыграли 6:5, победили в этой "перестрелке" гости. По ходу игры обе команды меняли вратарей, что случается в лиге очень редко.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

В первом периоде была заброшена всего одна шайба — когда спартаковец Ружичка реализовал большинство своей команды.

Зато во втором голов случилось сразу 5. Сначала, на 25-й минуте, счёт стал 2:0 в пользу "красно-белых". С ближней дистанции Ружичка бросил и был точен — таким образом оформив дубль.

Был далее и третий гол "Спартака", но судьи после просмотра видеоповтора его не засчитали — в том эпизода имела место помеха вратарю хозяев.

На 30-й минуте же "Авангард" отыграл первый гол. По касательной Коледов отпасовал Вею, а тот забил — 1:2. А 2:2 стало после шайбы Ильи Рейнгардта. До конца периода омичи забили и ещё два гола — отличились молодые форварды Никита Холодилин и Александр Филатьев. Тем самым они даже вынудили "Спартак" менять вратаря — Дмитрия Николаева на Патрика Рибара.

Однако в третьем периоде "ястребов" подвёл уже их собственный вратарь Илья Проскуряков. За 10 минут ему забросили три шайбы — Мальцев, Порядин и Голдобин — 5:4 в пользу москвичей. И тогда в ворота у "ястребов" вышел уже Павел Хомченко. Вот и получается, что смена в воротах за один матч произошла в обеих командах. Очень нечастый пример.

Ну а до сирены "Авангард" ещё успел отыграться 5:5 (у него забил Рид Буше) и всё же упустить победу. Окончательный счёт 6:5 в пользу "красно-белых" установил Ружичка, оформив хет-трик.

"Получилась боевая игра с сумасшедшим сценарием. Тяжело после этого уходить без очков, мы большего заслужили. Хомченко в воротах сыграл не с самого старта, потому что Илья Проскуряков провёл хорошую игру в Челябинске, не было резона его менять. По сценарию эта игра похожа на домашний матч с "Локомотивом", но по-разному получалось у соперников переворачивать ход событий. Может ли проигрыш именно в таком матче стать особенно тяжёлым ударом по психологии наших игроков? Каждое поражение несёт в себе психологический момент. Мы через многое прошли уже в этом сезоне, думаю, справимся и с этим", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Сергей Звягин.

"Спартак" после этой победы занимает в сводной таблице КХЛ место. Далее он сыграет 19 октября с "Амуром" на его льду.

Остальные результаты матчей этого дня:

"Адмирал" — "Лада" 2:6,

"Амур" — "Северсталь" 1:2,

"Торпедо" — "Нефтехимик" 5:4 от,

"Витязь" — "Автомобилист" 1:3,

"Динамо" (Мн) — "Металлург" 0:2,

СКА — ЦСКА 5:4 от.

Ранее Pravda. ru писала, что в КХЛ форвард Егор Морозов временно прервал свой контракт с "Витязем".

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.



«Спарта́к» — российский хоккейный клуб из Москвы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Основан в 1946 году. Четырёхкратный чемпион СССР (1962, 1967, 1969, 1976), двукратный обладатель Кубка СССР (1970, 1971), двукратный финалист Кубка европейских чемпионов (1970, 1977).

