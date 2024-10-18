Экс-футболист "Спартака" Маркитесов уверен, что Джикия ещё может игроком топовой команды РПЛ

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший полузащитник "Спартака" Дмитрий Маркитесов поделился своим мнением о перспективах защитника Георгия Джикии после его перехода в футбольный клуб "Химки".

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Маркитесов рассказал "Чемпионату", что Джикия всегда был лидером и капитаном команды, постоянно помогал ему и другим молодым игрокам, которые переходили в основную команду. Он отметил, что Джикия умел подбодрить и поддержать, а также объединял коллектив.

Маркитесов признался, что он немного расстроился, когда Георгий ушёл из "Спартака".

Он считает, что Джикия — защитник сборной России и мог бы успешно выступать за другие топ-клубы РПЛ. Маркитесов выразил надежду, что у Джикии ещё есть время для успешной карьеры.

Уточнения

Гео́ргий Тама́зович Джи́кия (род. 21 ноября 1993, Москва) — российский футболист, защитник клуба «Химки».



Дми́трий Вале́рьевич Марките́сов (род. 22 марта 2001, Москва) — российский футболист, полузащитник «Родины».

