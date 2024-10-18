Экс-футболист "Спартака" Маркитесов уверен, что Джикия ещё может игроком топовой команды РПЛ

Бывший полузащитник "Спартака" Дмитрий Маркитесов поделился своим мнением о перспективах защитника Георгия Джикии после его перехода в футбольный клуб "Химки".
Маркитесов рассказал "Чемпионату", что Джикия всегда был лидером и капитаном команды, постоянно помогал ему и другим молодым игрокам, которые переходили в основную команду. Он отметил, что Джикия умел подбодрить и поддержать, а также объединял коллектив.
Маркитесов признался, что он немного расстроился, когда Георгий ушёл из "Спартака".
Он считает, что Джикия — защитник сборной России и мог бы успешно выступать за другие топ-клубы РПЛ. Маркитесов выразил надежду, что у Джикии ещё есть время для успешной карьеры.
Гео́ргий Тама́зович Джи́кия (род. 21 ноября 1993, Москва) — российский футболист, защитник клуба «Химки».
Дми́трий Вале́рьевич Марките́сов (род. 22 марта 2001, Москва) — российский футболист, полузащитник «Родины».
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